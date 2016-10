Alkoholfahrt: Zwei Personen bei Autounfall verletzt

erschienen am 28.10.2016



Weischlitz (dpa/sn) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstag einen Autounfall verursacht, bei dem er und sein Mitfahrer leicht verletzt wurden. Nach Polizeiangaben kam das Fahrzeug in einer Kurve nahe Weischlitz (Vogtlandkreis) von der Straße ab und überschlug sich. Bei dem 39-jährigen Fahrer wurden 0,52 Promille Alkohol festgestellt. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.