Alle Schulen sollen bis 2018 schnelleres Internet bekommen

Neuer Vorstoß der Koalition in Sachsen: Wird die Breitbandversorgung bald flächendeckend besser und das Fach Informatik für jeden Schüler zur Pflicht?

Von Tino Moritz (mit uk)

erschienen am 04.04.2017



Dresden. Zur Stärkung der digitalen Bildung setzt sich Sachsens schwarz-rote Koalition neue Ziele. In einem Antrag, der nächste Woche vom Landtag beschlossen werden soll, geben CDU und SPD gemeinsam das Ziel aus, allen sächsischen Schulen bis 2018 eine Internetversorgung mit Datenraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zu ermöglichen. "Mittelfristig" sollen mindestens 100 Mbit/s Standard sein. Zur Begründung verweisen beide Fraktionen darauf, dass ein "der Schulgröße angepasster Breitbandanschluss" wichtigste Voraussetzung für das Lernen mit digitalen Medien sei.

Wie viele Schulen derzeit wie gut versorgt sind, lässt das Kultusministerium gerade ermitteln. Die Ergebnisse sollen frühestens Mitte des Jahres vorliegen. In der bisher letzten Erhebung von 2014 war der 50-Mbit/s-Standard gar nicht aufgeführt - weil es ihn nur in Ausnahmefällen gab, wenn überhaupt, wie der Linke-Abgeordnete Nico Brünler vermutet. Von den rund 1350 öffentlichen Schulen hatten 46 immerhin 32 Mbit/s, 379 hatten 16 Mbit/s, 328 noch 6 Mbit/s - und mehr als 550 Schulen hatten nur langsamere Leitungen.

Selbst bis Ende 2016 war nur für 57,6 Prozent aller Haushalte in Sachsen Internet mit 50 Mbit/s verfügbar. Brünler ist deshalb skeptisch, dass das Ziel 2018 für alle Schulen erreichbar ist. Für die kommunalen Schulträger begrüßte der Gemeindetag das Anliegen, die digitale Bildung voranzubringen. Geschäftsführer Mischa Woitscheck verband das jedoch ausdrücklich mit der Hoffnung, dass das Land bei Ausstattung und Wartung finanziell hilft.

Experten halten derweil die 50-Mbit/s-Ausstattung an Schulen absehbar für zu gering, wenn im Unterricht der Zukunft mehrere Klassen zeitgleich aufs Internet zugreifen sollen. Professor Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Berlin spricht von einem "richtigen Schritt". Für nötig hält er aber Anschlüsse mit zehnfacher Geschwindigkeit - das wären 500 Mbit/s.

Igel hatte 2014 eine Expertenrunde geleitet, die das Kultusministerium bei der bisher ausgebliebenen Einführung von Tablets im Unterricht beraten sollte. "Die Nutzung derartiger Technologie in der Schule ist sehr komplex und erfordert zuvorderst einen Typ Lehrer mit völlig neuen Kompetenzen. Den gibt es noch nicht in ausreichender Zahl", sagte Igel gestern. Auch Brünler verweist auf das "Personalproblem", von dessen Klärung die Umsetzung des "überfälligen" Antrags der Koalition abhänge. Darin verlangen CDU und SPD auch eine Stärkung der Bereiche "Mediendidaktik" und "Digitale Bildung" während der Lehramtsausbildung. An Gymnasien solle in den Klassen 8 bis 10 das Profil "Medien und Informatik" und die Möglichkeit einer Abiturprüfung in Informatik eingeführt werden.

Prüfen soll die Regierung auch, ob Informatik an Oberschule und Gymnasium von Klasse 7 bis 10 Pflichtfach werden kann. Passend dazu nahmen CDU und SPD für das neue Schulgesetz, das der Landtag nächsten Dienstag beschließen will, einen Vorschlag des Branchenverbandes Bitkom auf. Demnach soll "E-Learning", also die Nutzung elektronischer Medien, "an allen Schularten" und auch nicht nur zur Unterrichtung erkrankter oder begabter Schüler möglich sein.