«Alles top»: Gute Bedingungen für Wintersportler in Sachsen

erschienen am 14.01.2017



Oberwiesenthal (dpa/sn) - In den sächsischen Wintersportgebieten herrschen gute Bedingungen für Skisportler. Nachdem am Freitag wegen des Sturmtiefs «Egon» Lifte geschlossen werden mussten, beruhigte sich das Wetter am Samstag wieder. Die Fichtelberg Schwebebahn fahre, alles sei «top», sagte Geschäftsführer René Lötzsch. Zudem habe es kräftig Neuschnee gegeben. Auch in der Skiarena Eibenstock herrschte Hochbetrieb, sagte ein Sprecher.

Auf dem Fichtelberg lagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 92 Zentimeter Schnee. Im 600 Meter hoch gelegenen Marienberg waren es noch 39 Zentimeter. In den nächsten Tagen werde noch mehr Schnee dazukommen, sagte DWD-Meteorologe Florian Engelmann. Vor allem im Erzgebirge und dessen Vorland werde es schneien. Dazu komme Anfang der Woche sachsenweit Dauerfrost, so dass es weiterhin winterlich bleibe.