Als Gotthold Ephraim Lessing durch Europa reiste

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine Sonderausstellung informiert in den kommenden Wochen in Kamenz über Gotthold Ephraim Lessings Europareise von 1756. Die Schau ist von diesem Mittwoch an im Malzhaus seiner Geburtsstadt zu sehen und hat bis 27. November geöffnet, teilte das Lessing-Museum am Montag mit. Die Reise des Aufklärers und Dichters blieb seinerzeit unvollendet. Ursprünglich wollten Lessing (1729-1781) und sein Reisebegleiter Christian Gottfried Winckler (1731-1795) mindestens drei Jahre unterwegs sein. Am Ende waren es wegen der Wirren des Siebenjährigen Krieges aber nur ein paar Monate. Die Reise führte Lessing und Winkler in mehrere deutsche Orte - sowie nach Holland, England, Frankreich und Italien.