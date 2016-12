Altenberg vierter «Luftkurort» in Sachsen

erschienen am 05.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Wintersportstadt Altenberg (Osterzgebirge) wird offiziell «Luftkurort». Sie darf künftig mit dem Prädikat um Gäste und Besucher werben, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden am Montag mitteilte. Mit einem für therapeutische Anwendung besonders geeigneten Klima, entsprechender Luftqualität und einer Einrichtung zur Durchführung einer Klimakur erfülle der etablierte Touristenort die speziellen Voraussetzungen dafür. Er biete ganzjährig Erholung, Bob-, Rodel- und Ski-Weltcup-Stätten seien außerhalb der Wettkämpfe für Gäste geöffnet worden. Mit Rathen, Jonsdorf, Oberweisenthal und Altenberg gibt es nun landesweit vier Kurorte.