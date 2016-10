Amazon-Mitarbeiter in Leipzig zum Streik aufgerufen

erschienen am 01.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter von Amazon in Leipzig erneut zum Streik aufgerufen. Sowohl in der Früh- als auch in der Spätschicht sollten sie am Dienstag die Arbeit niederlegen, wie Verdi mitteilte. Bereits am Montag war an den Amazon-Standorten in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Bad Hersfeld (Hessen), Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen sowie in Graben bei Augsburg gestreikt worden. Verdi will den US-Versandkonzern zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag bewegen. Seit 2013 ruft die Gewerkschaft immer wieder zu Streiks auf. Amazon lehnt die Aufnahme von Tarifverhandlungen strikt ab.