Amazon-Mitarbeiter streiken: Weihnachtsgeschäft betroffen?

erschienen am 07.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Wegen eines erneuten Streiks bei Amazon in Leipzig sind Verzögerungen bei der Auslieferung von Weihnachtspaketen möglich. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch. Am Morgen zogen seinen Angaben zufolge rund 200 Mitarbeiter vor die Werkstore, weitere 200 sollten am Vormittag folgen. Sie forderten mehr Weihnachtsgeld. «Branchenüblich sind etwa 1000 Euro», sagte der Verdi-Sprecher. Der Versandhändler zahle seinen Angestellten jedoch lediglich 400 Euro. Seit Jahren ruft die Gewerkschaft Amazon-Mitarbeiter zu Streiks auf. Zuletzt wurden Gehälter und Löhne im September erhöht.