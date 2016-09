Amnesty fordert besseren Schutz fÃ¼r UnterkÃ¼nfte

Amnesty fordert besseren Schutz für Unterkünfte

erschienen am 14.09.2016



Berlin (dpa) - Zum 25. Jahrestag der ausländerfeindlichen Krawalle im ostsächsischen Hoyerswerda hat Amnesty International einen besseren Schutz von Flüchtlingsunterkünften angemahnt. Auch zweieinhalb Jahrzehnte nach den Ausschreitungen gebe es keine umfassenden Pläne für den systematischen Schutz von Unterkünften und vor rassistischer Gewalt, meinte der Rassismusexperte der Menschenrechtsorganisation, Alexander Bosch, am Mittwoch in Berlin. «Aus dem damaligen gesellschaftlichen Klima ist die «Generation Hoyerswerda» hervorgegangen, bei denen es sich um eben jene Rechtsextreme handelt, die heute die Proteste gegen Flüchtlingsheime anfachen und organisieren.»

Amnesty forderte die Innenministerkonferenz auf, sich auf ein deutschlandweites Konzept zum Schutz von Unterkünften zu verständigen. Außerdem müssten Politiker ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und dürften «nicht mit populistischen Aussagen die in Teilen der Gesellschaft vorhandene Stimmung gegen Flüchtlinge zusätzlich anheizen», so Bosch.

Zwischen dem 17. und dem 23. September 1991 hatte es in Hoyerswerda eine Serie rassistisch motivierter Übergriffe auf ehemalige DDR-Vertragsarbeiter und eine Flüchtlingsunterkunft gegeben.