An Sachsens Schulen drohen im Herbst Lehrerstreiks

Gewerkschaften und Landesregierung konnten sich nicht auf Verbesserungen zugunsten der Lehrer einigen. Änderungen wird es trotzdem geben.

Von Tino Moritz

erschienen am 30.09.2016



Dresden. Drei Monate nach ihrem Beginn sind die Verhandlungen zwischen der sächsischen Regierung und Gewerkschaften über die Absicherung des Lehrerbedarfs gescheitert. Finanzminister Georg Unland (CDU) machte dafür letztlich "unüberbrückbare Vorstellungen" verantwortlich. Zugleich kündigte er ein alleiniges Maßnahmenpaket der Regierung noch für Oktober an, das den Lehrerberuf attraktiver machen und den Personalbedarf abdecken soll. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) äußerte sich enttäuscht über das Scheitern der Gespräche: "Gern hätten wir mit den Gewerkschaften gemeinsam ein Paket geschnürt." Dass das nicht gelang, führte sie wie Unland darauf zurück, dass die Gespräche von Gewerkschaftsseite "mit schulpolitischen Fragestellungen überfrachtet worden" seien.

GEW-Landeschefin Uschi Kruse bedauerte, dass es nicht gelungen sei, mehr Anreize für neue, junge Lehrer wie auch für ältere Lehrer durchzusetzen. Der Verhandlungsführer vom DBB Beamtenbund und Tarifunion, Willi Rust, sprach von einem "schwarzen Tag für die Bildung in Sachsen". Die Schuld dafür gab er der Regierung. Sie habe eine "Mogelpackung" vorgelegt, die vor allem ältere Lehrer belastet hätte.

Dahinter stand die Absicht der Regierung, Lehrern ab dem 55. Lebensjahr künftig nicht mehr wie bisher eine von wöchentlich 28 Pflichtstunden zu erlassen. "Man kann kein Lehrerpaket auf den Weg bringen, das die Lehrer vor den Kopf stößt", monierte der Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV), Jens Weichelt. Neben solchen Kröten hatte die Regierung den Gewerkschaften indes auch angeboten, die bislang ab August 2017 geplante Angleichung der Einstiegsgehälter von Oberschullehrern an die ihrer Kollegen an Gymnasien auf Januar vorzuziehen. Der SLV bezeichnete dies als überfällig, rechnete aber zugleich vor, dass davon neben vielen Seiteneinsteigern lediglich 250 ausgebildete Lehrer profitiert hätten.

Ob die Regierung ihr Angebot nun auch im Alleingang aufrechterhält, ist fraglich. In den Verhandlungen war von Vergünstigungen zugunsten der Lehrer mit einem Mehraufwand von mehr als 100 Millionen Euro allein für 2017/18 die Rede. Verknüpft worden waren sie indes nach "Freie Presse"-Informationen mit der Bedingung, dass bis zum Schuljahresende 2020/21 der DBB keine Verbeamtung verlangen und auch die GEW keine weitergehenden Forderungen gegenüber der Staatsregierung erheben darf.

Mit dem Scheitern der Gespräche drohen nun allerdings nach den Herbstferien Lehrerstreiks. Kruse kündigte auf Anfrage der "Freien Presse" an, jetzt wieder auf die ursprüngliche GEW-Forderung nach Tarifverhandlungen zurückzukommen. "Arbeitskampfmaßnahmen wären insofern traurig, weil das wieder zu massivem Unterrichtsausfall für die Schüler führen würde", warnte Ministerin Kurth. Sie will umgehend das Gespräch mit Lehrern suchen. Linke-Bildungspolitikerin Cornelia Falken vermutete derweil, dass die Regierung das Scheitern der Gespräche in Kauf genommen habe.