Angeklagter in Mordprozess noch im Haftkrankenhaus

erschienen am 09.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Der Angeklagte in dem fast 30 Jahre zurückliegenden Mordfall Heike Wunderlich befindet sich weiter im Haftkrankenhaus. Wie Staatsanwalt Holger Illing der Deutschen Presse-Agentur sagte, wird der 61 Jahre alte Helmut S. zum Prozessauftakt am Montag aus Leipzig ins Landgericht nach Zwickau gebracht. Dem Frührentner wird vorgeworfen, die damals 18 Jahre alte Frau im April 1987 vergewaltigt und getötet zu haben.

«Das ist unser ältestes ungeklärtes Tötungsverbrechen gewesen. Es stammt quasi noch aus einer anderen Zeit», sagte Anklagevertreter Illing. Im Laufe der Ermittlungen sind 18 Ordner Hauptakte und 140 Ordner Beiakten mit insgesamt 60 000 Blatt Papier zusammen gekommen. Für den Prozess sind zunächst elf Verhandlungstage angesetzt. Es wurden 49 Zeugen und drei Sachverständige geladen.