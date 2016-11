Angeklagter will kein Mörder sein: Gutachter berichtet

erschienen am 07.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Angeklagte im Prozess um das gewaltsame Ende eines Geschäftsmannes aus Hannover im Osterzgebirge will nicht für einen Mörder gehalten werden. «Es war für ihn ein ganz zentraler Punkt in den Gesprächen, zu überzeugen, dass er kein Mörder ist und nicht gemordet hat», berichtete der forensische Psychiater Andreas Marneros am Montag als Zeuge im Landgericht Dresden.

Der Kriminalist Detlev G. ist erneut wegen Mordes und Störung der Totenruhe angeklagt, nachdem der Bundesgerichtshof das erste Urteil aufgehoben hatte. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er den 59-Jährigen zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse getötet und zerstückelt. G. habe das Motiv ihm gegenüber mehrfach verneint, berichtete Marneros.