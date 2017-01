Angetrunkener Autofahrer verbarrikadiert sich in Wagen

erschienen am 27.01.2017



Seifhennersdorf (dpa/sn) - Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend in Seifhennersdorf eine Alkoholkontrolle vermeiden wollen und sich kurzerhand in seinem Wagen verbarrikadiert. Wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Freitag mitteilte, hatte der 42-Jährige zunächst die Flucht versucht, konnte aber wenig später gestoppt werden. Durch einen schmalen Spalt wollte er dann lediglich seinen Führerschein und die Fahrzeugpapiere herausreichen. Als die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, forderten sie ihn zum Aussteigen auf. Daraufhin machte er dicht und verriegelte Fenster und Türen. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt schlugen die Bundespolizisten eine Seitenscheibe des Wagens ein. Der Fahrer habe keinen Widerstand mehr geleistet, hieß es.