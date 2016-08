Angriff auf Iraker: Polizei rÃ¤umt Kommunikationsfehler ein

Angriff auf Iraker: Polizei räumt Kommunikationsfehler ein

erschienen am 27.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Nach dem mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriff auf Iraker beim Dresdner Stadtfest hat die Polizei Fehler in der Kommunikation eingeräumt. Es sei aber niemals versucht worden, etwas zu vertuschen oder Informationen zurückzuhalten, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner am Samstag.

Am vergangenen Wochenende, Sonntagnacht, hatte die Dresdner Polizei ein weitgehend positives Fazit des Stadtfestes gezogen und lediglich von einer Schlägerei mit «Nordafrikanern» berichtet. Dass dieser ein wahrscheinlich fremdenfeindlicher Angriff einer Gruppe Deutscher auf die Iraker vorausgegangen war, habe er zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, sagte Geithner. Die Dresdner Polizei sei erst zu der zweiten Auseinandersetzung gerufen worden.

Als durch Zeugenaussagen der erste Angriff bekannt wurde, habe das Operative Abwehrzentrum der Polizei (OAZ) die Ermittlungen übernommen. Das OAZ teilte dann am Donnerstag mit, dass ein Teil der deutschen Angreifer zur Fanszene von Dynamo Dresden gehören könnten. Konkrete Hinweise zu den Tätern gab es zunächst nicht.