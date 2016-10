Angriff in Asylunterkunft: 17-Jähriger in U-Haft

Chemnitz (dpa/sn) - Nach einem Angriff auf einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einer Chemnitzer Asylbewerberunterkunft sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen den Bewohner bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 45 Jahre alte Sicherheitsmann sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zum Tathergang oder zur Art der Verletzungen wollte die Polizei nicht machen. Die Ermittlungen dazu dauerten an.

Nach ersten Erkenntnissen habe es einen Handydiebstahl gegeben und danach in der Nacht zum Samstag eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 45-Jährige verletzt wurde. Weitere Mitarbeiter der Asylunterkunft überwältigten den 17-Jährigen. Am Sonntagvormittag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.