Angst vor Horror: Freizeitpark verbietet Clownskostüme

erschienen am 26.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Wegen der Aufregung um die Horror-Clowns verbietet der Freizeitpark Belantis Clownskostüme auf seinem Gelände. Damit wollten die Verantwortlichen verhindern, dass für Angst unter den Besuchern gesorgt werde, teilte ein Sprecher am Mittwoch in Leipzig mit. In dem Freizeitpark wird vom 29. bis 31. Oktober ein Halloween-Special veranstaltet. Besucher seien herzlich eingeladen, verkleidet zu kommen - allerdings nicht als Clowns. Für das Spektakel zum Saisonabschluss werde auch die Security verstärkt. Es solle stichprobenartig Taschenkontrollen geben, damit niemand Schock-Clown-Maskierungen in den Park schmuggelt.