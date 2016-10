Anlagebetrug in Millionenhöhe: Zwei Angeklagte vor Gericht

erschienen am 18.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Ein Prozess wegen Anlagebetrugs in Millionenhöhe hat am Dienstag vor der Wirtschafts-Strafkammer des Landgerichts Görlitz begonnen. Die zwei Angeklagten sollen nach Angaben eines Gerichtssprechers über 100 Anleger vorwiegend in Ostsachsen, aber auch deutschlandweit, betrogen haben. Beschuldigt sind ein 35-jähriger Berliner und ein 40 Jahre alter Leipziger.

Sie sollen laut Anklage von einer Gesellschaft mit Sitz in London aus über ein Vertriebsnetz mit 135 Vermittlern in Deutschland vorgetäuscht haben, Konten bei namhaften Investmenthäusern und Brokern zu haben. Den Anlegern seien monatliche Renditen in Höhe zwischen 0,7 und vier Prozent zugesichert worden. Im Vertrauen auf diese Zusagen seien von den Anlegern Einlagen zwischen 2100 Euro und 100 000 Euro geleistet worden. Tatsächlich habe es von Anfang weder Anlagestrategie noch Beziehungen zu namhaften Investmenthäusern und Brokern gegeben. Insgesamt sollen so über 1,6 Millionen Euro von den Anlegern geflossen sein.

Am ersten Verhandlungstag wurden noch keine Zeugen gehört. Es sind sechs weitere Verhandlungstage vorgesehen. Zu Ende gehen soll der Prozess am 28. Oktober.