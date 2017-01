Anmeldungen für Tag der Sachsen in Löbau ab sofort

erschienen am 18.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Ab sofort können sich Vereine, Verbände, Institutionen und Interessengemeinschaften bis zum 1. März für die Teilnahme am Tag der Sachsen 2017 (1. bis 3. September) in Löbau (Landkreis Görlitz) anmelden. Sie erhalten einen Zuschuss unter anderem für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung. Händler, Firmen und Gastronomen haben nach Angaben der Staatskanzlei vom Mittwoch in Dresden einen Monat länger Zeit, sich für das größte Volksfest im Freistaat anzumelden.

Der Tag der Sachsen wird seit 1992 jeweils in einer anderen kleinen oder mittleren Stadt ausgerichtet, die dafür vom Freistaat finanziell gefördert wird. 2015 kamen rund eine Viertelmillion Besucher, im Jubiläumsjahr 2016 waren es 300 000 bis 350 000.