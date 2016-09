Anneli-Prozess geht mit UrteilsverkÃ¼ndung zu Ende

Anneli-Prozess geht mit Urteilsverkündung zu Ende

erschienen am 03.09.2016



Dresden (dpa) - Nach gut zwei Monaten geht der Prozess um die Entführung und den gewaltsamen Tod der 17-jährigen Anneli-Marie aus Klipphausen bei Meißen zu Ende. Die für Montagnachmittag angekündigte Urteilsverkündung für die mutmaßlichen Täter Markus B. und Norbert K. wird mit Spannung erwartet. Die verschuldeten Männer sind wegen erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge angeklagt, B. zudem wegen Mordes. Sie sollen die Unternehmer-Tochter am 13. August 2015 entführt haben, um 1,2 Millionen Euro zu erpressen. An das Geld kamen sie nicht. Die Gymnasiastin wurde am nächsten Tag erdrosselt und erstickte.