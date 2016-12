Anschlag auf Dresdner Moschee: Verdächtiger festgenommen

Knapp drei Monate nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

erschienen am 09.12.2016



Dresden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen zum Sprengstoffanschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September dieses Jahres festgenommen. Wie das Operative Aberwehrzentrum und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilten, handelt es sich um einen 29-Jährigen aus Dresden.

Bei ihm konnten diverse Gegenstände gesichert werden, die mutmaßlich zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen genutzt werden können. Zudem stimmen die an verschiedenen Tatmitteln gesicherten DNA-Spuren mit der DNA des Beschuldigten überein.

Der Mann muss sich nun auch wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion am 26. September auf der Freitreppe des Internationalen Congress Centrums (ICC) in Dresden sowie wegen platzierten Sprengattrappen im Bereich der Dresdner Marienbrücke verantworten. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Woche vor den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden waren Anschläge mit Sprengstoff auf die Moschee und das Kongresszentrum in der Elbestadt verübt worden. Danach waren etliche Hinweise eingegangen - insbesondere zu dem Geschehen an der Moschee und einem Video, das den mutmaßlichen Täter zeigt. Eine heiße Spur gab es lange Zeit aber nicht.

Vor der Wohnungstür des Imams der Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums waren am 26. September kurz hintereinander Spreng- und Brandsätze explodiert. Es entstand Sachschaden. Der Imam und seine Familie, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt. (fp/dpa)