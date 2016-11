Anwältin bestohlen und 27 000 Euro ergaunert: Haftstrafe

erschienen am 03.11.2016



Plön/Zwickau (dpa) - Eine einschlägig vorbestrafte Sächsin konnte es offensichtlich nicht lassen: Ungeachtet einer Bewährungsstrafe ergaunerte sich die 28-Jährige in Schleswig-Holstein mit gefälschten Überweisungsträgern rund 27 000 Euro. Das Amtsgericht Plön verurteilte die Frau am Donnerstag wegen Diebstahls, schweren Betrugs und Urkundenfälschung zu drei Jahren Gefängnis. In 8 von 29 angeklagten Fällen war es beim Versuch geblieben. Die 28-Jährige war vor Beginn der Betrugsserie gerade erst in ihrer Heimatregion Zwickau zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Laut Gericht stahl die Frau unter anderem einer Rechtsanwältin als Mandantin das Portemonnaie. Die darin gefundene EC-Karte nutzte sie demnach, um Überweisungsträger der Bank zu ihren Gunsten auszufüllen und mit gefälschter Unterschrift zu unterzeichnen. Mit der gleichen Masche schädigte sie im Tatzeitraum von Dezember 2014 bis August 2015 weitere ihr bekannte Menschen wie etwa ihren ehemaligen Vermieter. Auch von deren Konten ließ sie sich mit Hilfe gefälschter Überweisungsträger Geld überweisen.