Anzahl der BedÃ¼rftigen steigt - Tafelmitarbeiter sind oft am Limit

Anzahl der Bedürftigen steigt - Tafelmitarbeiter sind oft am Limit

In Sachsen werden zurzeit in rund 160 Ausgabestellen über 140.000 sozial bedürftige Menschen versorgt. Nicht immer ist alles eitel Sonnenschein.

Von Renate Färber

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Die Schlangen an den Tafeln sind weiter gewachsen. Laut Tafel-Umfrage 2016 nehmen im Vergleich zum Vorjahr mittlerweile bundesweit 18 Prozent mehr Kunden Platz. Aktuell unterstützen die mehr als 900 Einrichtungen in der Republik zusätzlich etwa 280.000 Flüchtlinge. Laut dem Bundesverband Deutsche Tafeln sind die Warenspenden im gleichen Zeitraum um etwa zehn Prozent gestiegen. "Trotz ansteigender Spendenmenge bekommt jeder Einzelne im Schnitt etwas weniger Lebensmittel", sagt der Bundesvorsitzende der Tafeln, Jochen Brühl. Dennoch habe sich die vormals schwierige Situation weiter entspannt.

Das bestätigen auch sächsische Tafel-Verantwortliche. Im Freistaat, so ihre Einschätzung, sei die Zahl der Bedürftigen um rund 20 Prozent gestiegen. Die Chemnitzer Tafel unterstützt gegenwärtig täglich 100 bis 140 Familien, darunter viele Flüchtlinge. "Besonders am Monatsende steigt die Zahl immer sprunghaft an", sagt Chefin Christiane Fiedler. Sprachschwierigkeiten machten das Arbeiten oft schwer. "Wir verständigen uns mit Englisch, Händen und Füßen. Wir brauchen dringend einen Dolmetscher", so Fiedler. Im Moment erarbeite man in mehreren Sprachen eine Art "Aufklärungszettel". "Wir müssen den Flüchtlingen noch deutlicher klarmachen, wer wir sind und was wir tun", betont die Chefin. Viele von ihnen kämen mit ganz anderen Erwartungen. Sie meinten, dass sie an der Tafel preiswert einkaufen und sich die Sachen selbst aussuchen könnten. Aber das gehe nun mal nicht. Was da ist, werde gerecht verteilt. Christiane Fiedler weiß, dass das Deutsche und Ausländer oft bezweifeln - aber es sei so. Die Chemnitzer Tafelmitarbeiter sind oft am Limit. "Wir brauchen dringend Ehrenamtler oder Unterstützung durch den Bundesfreiwilligendienst", so Fiedler, die seit 1996 im Dienst der Tafel steht.

Der Freiberger Einrichtung geht es in dieser Hinsicht zurzeit besser. "Bei uns arbeiten sechs Leute über das Bundesprogramm ,Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt'. Sie haben einen Arbeitsvertrag, Gehalt bekommen sie vom Arbeitsamt. Was für uns besonders wichtig ist: Sie dürfen drei Jahre bleiben", betont Leiterin Monika Zeuner. Das Programm berücksichtigt leistungsberechtigte ALG-II-Bezieher, die wegen einer gesundheitlichen Einschränkung einer besonderen Förderung bedürfen. Zum anderen sei es laut Bundesagentur für Arbeit auch für Menschen aus Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern gedacht.

Bei den Kunden der Freiberger Tafel machen Flüchtlinge bis zu 35Prozent aus. "Gut, dass wir eine afghanische Dolmetscherin haben. Sie arbeitet auf Ein-Euro-Job-Basis", sagt die Chefin. Wie bei den anderen Tafeln, die die "Freie Presse" befragte, reichen auch in Freiberg die Lebensmittelspenden zurzeit gut aus. "Nur ist es eben nicht so einfach, die Wünsche unserer ausländischen Besucher zu erfüllen. Für sie kommen etwa Radieschen, Kohlrabi, Blumenkohl oder Pudding generell nicht in Frage. Sie essen eben keine Wurst, kein Schweinefleisch, lieber Fisch. Und bei Feinkostwaren sind sie eher skeptisch, weil sie oft die Zutatenliste nicht lesen können." Zurzeit bekommen zahlreiche Tafeln Obst und Gemüse von Erntedankfesten der Kirchgemeinden. "Das ist eine sehr große Hilfe", betont Silvia Rudolf, Vorsitzende des Auer Tafelvereins. Auch die großen Handelsketten würden gut spenden. Zudem könne man von den Bäckern der Region Ware abholen, so Rudolf. Mit sogenannten Tafelgärten unterstütze die Stadt die Einrichtung. "Über die Stadt werden dort Ein-Euro-Jobber beschäftigt. Wir hoffen, dass das auch in der Zukunft bleibt."

Die Leipziger Tafel kümmert sich pro Monat im Schnitt um 13.000 Bedürftige. Das Spendenaufkommen an Lebensmitteln sei gut, sagt Vereinsvorsitzender Werner Wehmer. Man könnte noch mehr bereitstellen, wenn die Tafel für das Abholen der Spenden zwei Fahrer mehr hätte. "Im September 2015 haben wir als Verein einen Antrag bei der Stadt gestellt, da sie verkündet hatte, im Sozialbereich 100 Stellen mehr zu schaffen. Im Juni dieses Jahres bekam ich Bescheid, dass wir die Leute nicht finanziert bekommen. Aus dem Rathaus heißt es, dassdie Tafel eine Privatinitiative sei und nicht von der öffentlichen Hand unterstützt werde. Unser Widerspruch läuft noch", so Wehmer. "Wir kämpfen wie die Löwen - aber ohne zwei neue Fahrer können wir bei etwa 60Märkten die Spenden nicht abholen." Wehmer ist sauer: Auf der einen Seite würde die Stadt Hilfe verwehren, auf der anderen Seite schicke das Sozialamt Bedürftige an die Tafel.