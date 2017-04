Anzahl der Einbrüche so hoch wie nie

Internationale Banden plündern in der Region immer wieder Häuser. Darüber hinaus machen der Polizei Kleinkriminelle zu schaffen. Vor allem in der Chemnitzer City.

Von Gabi Thieme

erschienen am 11.04.2017



Chemnitz. Zwischen Plauen und Freiberg hat es 2016 knapp 1300 Wohnungseinbrüche gegeben - so viele wie noch nie. Das geht aus der am Dienstag vorlegten Kriminalitätsbilanz für Chemnitz, das Erzgebirge und Mittelsachsen sowie aus den Zahlen der Polizei in Zwickau für das Vogtland und den Landkreis Zwickau hervor, die es in dieser Form seit 2005 gibt. Wie der Chemnitzer Polizeipräsident Uwe Reißmann sagte, brenne ihm das Problem auf den Nägeln, denn es habe mittlerweile das Niveau der alten Bundesländer erreicht. Seit 2012 werde in Südwestsachsen ein stetiger Anstieg verzeichnet, wobei 30 bis 40 Prozent dieser Straftaten auf das Konto ausländischer Straftäter gehen - darunter reisende Banden aus Osteuropa.

Die Aufklärungsquote dieser Straftaten, die bei der Chemnitzer Polizei 2015 noch bei 27 Prozent lag, sank auf knapp 22 Prozent. Reißmann begründete das damit, dass die Täter kaum Spuren hinterließen, das Diebesgut zum Teil per Post unverzüglich in ihre Herkunftsländer schicken und wüssten, wie schwer sich die Polizei mit Kontrollen tut. Reißmann räumte ein, dass die Chemnitzer Polizei bundesweit zwar generell noch weit vorn bei der Aufklärung von Straftaten liege, aber die Ermittlungsarbeit zunehmend unter der großen Anzahl zusätzlicher Einsätze und sogenannter Identitätsfeststellungen von Ausländern leide. Parallel dazu sei der Stellenabbau praktisch nicht gestoppt.

"Mir fehlen 400 Leute. Das wird in der Präsenz, aber auch in den Ermittlungsbereichen spürbar. Die Aufklärungsarbeit bleibt ein Stück weit auf der Strecke", sagte Reißmann. Die versprochenen Neueinstellungen würden frühestens in drei bis vier Jahren wirksam, vorausgesetzt, Chemnitz werde dann überhaupt mit neuem Personal bedacht. Denkbar sei auch, dass man sich bei der Personalausstattung von solchen Fakten leiten lasse, dass die Gesamtzahl der Straftaten hier um drei Prozent gesunken ist, während sie in Leipzig 2016 um 20 Prozent anstieg.

Größte Probleme bereiten der Chemnitzer Polizei die zunehmende Anzahl von Straftaten durch Ausländer. Jeder fünfte der 2016 ermittelten 21.500 Straftäter war nichtdeutscher Herkunft - Verstöße gegen das Asylrecht nicht eingerechnet. Ein Drittel aller einfachen und 37 Prozent aller schweren Diebstähle gehen auf ihr Konto. Absoluter Schwerpunkt sei die Innenstadt von Chemnitz.

Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger stieg hier auf reichlich 27 Prozent. 171 von ihnen seien der Polizei bekannte sogenannte Intensivtäter, die also mindestens schon sechs Straftaten begangenen hätten. Gegen sie lägen 7699 Anzeigen vor allem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Rauschgiftdelikten vor. Trotzdem reiche das nicht für eine Inhaftierung. "Nach 30 Minuten lassen wir sie wieder laufen, sie machen weiter wie bisher. Das frustriert. Die Anwendung unseres Strafrechts stößt hier an Grenzen", kritisierte der Polizeichef. Für einen klar abgegrenzten Bereich der Chemnitzer Innenstadt will er jetzt beim Innenministerium beantragen, dass dort auch verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchgeführt werden können. Das sächsische Polizeigesetz erlaubt das in Paragraf 19. Bisher gab es das in Sachsen nur in zehn Fällen - in Innenstädten nur für wenige Tage und meist ereignisabhängig.