Arbeiten betonen Gestaltungsprozess

erschienen am 27.09.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Nicht das Ergebnis, sondern der Weg dahin steht beim 6. Marianne-Brandt-Wettbewerb im Mittelpunkt. Die insgesamt 423 eingereichten Arbeiten zum Thema «Materialeffekte» beschäftigen sich mit der Frage, wie Rohstoffe zeitgemäß genutzt werden können. «Gestalter können nicht mehr nur ihrer Fantasie folgen, sondern müssen den Materialverbrauch reduzieren», sagte Wettbewerbskuratorin Linda Pense am Dienstag in Chemnitz.

Neue nachhaltigere Ideen müssten her. Nur etwa 10 bis 20 Prozent der 60 ausgewählten Wettbewerbsarbeiten seien klassische Designentwürfe, ergänzte Ausstellungsgestalter Torsten Blume. «Der Rest ist wunderbares Experimentieren.»

Zu sehen sind diese Experimente vom 2. Oktober bis 8. Januar im Chemnitzer Industriemuseum. «Insgesamt haben wir 423 Einreichungen aus 27 Ländern - das betont die Internationalität dieses Wettbewerbs», sagte Museumsleiter Oliver Brehm.

Der internationale Wettbewerb wird seit 2001 alle drei Jahre ausgetragen und vom Chemnitzer Kunstverein Villa Arte organisiert. Die Gewinner in den drei Kategorien Produktgestaltung, Fotografie und Versuchsanordnungen werden am Samstag gekürt. Die Hauptpreise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Marianne Brandt wurde 1893 in Chemnitz geboren und gehört zu den bekanntesten Bauhaus-Künstlern.