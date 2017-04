Archäologe sitzt weiter im Oman fest

Behörden ermitteln gegen Dominique Görlitz

erschienen am 24.04.2017



Muscat/Chemnitz. Mehr als drei Wochen nach seiner Verhaftung vor dem Rückflug nach Deutschland ist der Experimental-Archäologe Dominique Görlitz immer noch in den Händen der Behörden des Oman. Freunde des Chemnitzers berichten von einer zunehmenden Unruhe, da bisher alle Bemühungen um eine Freilassung fehlgeschlagen sind.

Görlitz war 2014 wegen der Entnahme von Proben aus der Decke der Königskammer der Cheops-Pyramide in Ägypten in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Inzwischen steht er nicht mehr auf der Fahndungsliste von Interpol, doch fordert Ägypten immer noch seine Auslieferung. Dem verweigert sich das Sultanat Oman, das eigene staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eingeleitet hat. Görlitz kann sich im Oman frei bewegen und hat bereits Vorträge an Schulen und Universitäten gehalten. In das Tauziehen um eine baldige Rückkehr nach Deutschland soll jetzt auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) eingeschaltet werden. (hk)