Archäologen entdecken vorgeschichtliche Siedlung in Sachsen

erschienen am 22.11.2016



Schkeuditz (dpa) - Archäologen haben in Schkeuditz (Nordsachsen) die Überreste einer vorgeschichtlichen Siedlung entdeckt. Gefunden wurden ein etwa 6000 Jahre altes Grubenhaus, komplette Grundrisse von Pfostenhäusern sowie zwei Brunnenschächte aus der Jungsteinzeit, wie das Landesamt für Archäologie am Dienstag mitteilte.

Insgesamt machten die Archäologen mehr als 200 sogenannte Befunde. Zu den jüngeren zählt eine Ofengrube aus dem Endneolithikum etwa 2600 vor Christus.

Auch landschaftsarchäologisch seien wertvolle Erkenntnisse gewonnen worden, teilte das Landesamt mit. Ablagerungen ließen Rückschlüsse darüber zu, wie Menschen schon in vorgeschichtlicher Zeit natürliche Ressourcen nutzen und zerstörten.

Ein zehnköpfiges Team untersucht seit August 2016 eine rund 10 Hektar große Fläche. Dort soll in Zukunft ein Gewerbegebiet entstehen.