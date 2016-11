Archäologiemuseum zeigt private Adventskalendersammlung

erschienen am 21.11.2016



Chemnitz (dpa) - Eine Auswahl aus der rund 2000 Exemplare umfassenden Privatsammlung von historischen Adventskalendern ist ab Freitag in Chemnitz zu sehen. Das Staatliche Museum für Archäologie (smac) präsentiert in der Ausstellung «Advent Advent» (bis 8. Januar 2017) nach Angaben vom Montag rund 30 «schöne, exotische und verblüffende» Stücke. Dazu gehört ein nachgebastelter Wiebele-Kalender, der Kindern in Schwaben im 19. Jahrhundert die Wartezeit bis Heiligabend versüßte - mit einem Russisch Brot ähnlichen Gebäck.

«Die Tradition der Adventskalender ist nicht so alt wie man denkt», sagte smac-Direktorin Sabine Wolfram. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts habe es selbstgebastelte Vorläufer gegeben, die ersten richtigen Adventskalender gingen Anfang des 20. Jahrhunderts in Druck. Um 1920 entstand dann der Adventskalender mit Türchen und Bildern, wenig später erschien das erste mit Schokoladenstückchen gefüllte Exemplar. Die Sammlung Wagner umfasst Adventskalender von 1946 bis zur Gegenwart.