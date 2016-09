Asylsuchende: FlÃ¼chtlingsrÃ¤te befÃ¼rchten schlechteres Klima

Asylsuchende: Flüchtlingsräte befürchten schlechteres Klima

erschienen am 09.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Flüchtlingsräte der Bundesländer befürchten, dass sich das Klima für Asylsuchende in Deutschland verschlechtert. Bei einem Treffen in Dresden forderten sie am Freitag das Ende einer «Rassismus fördernden Parteiendebatte»: «Die Flüchtlingsräte appellieren an die Parteien, nicht aus populistischem Kalkül heraus die Menschen- und Grundrechte von Geflüchteten in der Diskussion zu missachten», hieß es in einer Erklärung. Flüchtlinge seien zunehmend verunsichert und verängstigt und hätten das Gefühl, nicht mehr wohl gelitten zu sein. Auch Helfer bekämen die negative Stimmung zu spüren.