Attacke auf Kasek: Bundespolizei wertet Videobilder aus

erschienen am 07.11.2016



Leipzig/Naumburg (dpa/sn) - Nach der mutmaßlichen Hooligan-Attacke auf den sächsischen Grünen-Chef Jürgen Kasek in einer Regionalbahn wertet die Bundespolizei Videoaufzeichnungen aus dem Zug auf. Das sei Teil der Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Bundespolizei bestätigte Kaseks Darstellung, wonach Anhänger des 1. FC Lokomotive in Leipzig am Sonntag sofort auf den Grünen-Politiker losgingen, als dieser mit Begleitern in den Zug stieg. Aus der Menge sei zudem eine leere Plastikflasche geworfen worden. Kasek und seine drei Begleiter seien von den Beamten aus dem Zug gewiesen worden, um die Lage zu beruhigen. Konkrete Tatverdächtige seien vorerst nicht bekannt.