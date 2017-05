Auch 2018 mehrere Wintersport-Events in Vogtland Arena

erschienen am 26.05.2017



Leipzig (dpa) - Die Nordischen Kombinierer werden im kommenden Jahr in Klingenthal einen Weltcup bestreiten. Das wurde am Freitag auf der Kalenderkonferenz des Internationalen Skiverbandes entschieden. Vom 16. bis 18. März 2018, eine Woche vor dem Weltcupfinale, werden zwei Entscheidungen in der Sparkassen Vogtland Arena ausgetragen.

Zudem bestreiten in diesem Jahr vom 30. September bis 1. Oktober die Skispringer einen Continentalcup, direkt danach folgt am 2./3. Oktober das Finale des FIS Sommer Grand Prix.

Die Nordischen Kombinierer sind dann vom 5. bis 7. Januar 2018 für einen Continentalcup in Klingenthal. Am 24. und 25. Februar dürfen sich die Fans auf einen weiteren Continentalcup der Skispringer freuen.

«Mit diesem Programm können wir sehr zufrieden sein. Besonders freuen wir uns, dass wir im März die Nordisch Kombinierten begrüßen und den Fans die frischgebackenen Olympiasieger präsentieren können», sagte Marcus Stark, Vizepräsident des VSC Klingenthal.