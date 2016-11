Aue gewinnt Test gegen deutsche U20-Nationalmannschaft

erschienen am 12.11.2016



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat am Samstag ein Testspiel gegen die deutsche U20-Nationalmannschaft mit 2:1 (1:0) gewonnen. Vor 450 Zuschauern im Sparkassen-Erzgebirgsstadion gingen die Gastgeber in der 32. Minute durch einen Treffer von Clemens Fandrich in Front. Nach der Pause glich die DFB-Elf durch Leandro Putaro (64.) aus. Zwei Minuten vor Schluss markierte Cebio Soukou den Siegtreffer für die «Veilchen».