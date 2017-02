Aue unterliegt in Sandhausen mit 0:2

erschienen am 04.02.2017



Sandhausen (dpa) - Der SV Sandhausen hat sich mit einem Erfolg auf das Pokal-Achtelfinale gegen den FC Schalke 04 eingestimmt. Gegen den FC Erzgebirge Aue gewann Sandhausen am Samstag 2:0 (0:0) und schaffte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen perfekten Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Eine gute Woche nach dem 3:0 bei Fortuna Düsseldorf profitierte der SVS von einem Eigentor durch Aues Christian Tiffert (50. Minute). Zudem traf Andrew Wooten (76.). Sandhausen verbesserte sich auf den fünften Rang. Aue musste einen Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib hinnehmen und belegt mit 16 Punkten den 17. Tabellenplatz.