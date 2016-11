Aue will Sieglos-Serie gegen 1. FC Nürnberg beenden

Aue (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue will seine Sieglos-Serie gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beenden. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev braucht im Kampf um eine bessere Tabellenposition zudem einen Sieg. Vor dem 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga belegt Aue mit zehn Punkten den 16. Platz. Gegner Nürnberg ist Zehnter mit 15 Punkten. Von vier Zweitliga-Duellen gewannen die Franken drei, einmal trennten sich die Teams remis. Zuletzt kassierte der FC Erzgebirge eine 2:6-Niederlage beim TSV 1860 München.