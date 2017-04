Aue will die nächsten Punkte für den Klassenverbleib holen

erschienen am 15.04.2017



Aue (dpa) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will seine Erfolgsserie unter Trainer Domenico Tedesco fortsetzen und beim 1. FC Nürnberg heute den nächsten Sieg im Kampf um den Klassenverbleib holen. Derzeit ist die Tabellensituation sehr eng: Nürnberg steht auf Platz acht, Aue könnte mit einem Sieg aber punktemäßig mit den Franken gleichziehen. Bei einer Niederlage droht der Sturz zurück auf einen Abstiegsplatz. Für die Partie in Franken stehen Tedesco bis auf den langzeitverletzten Max Wegner alle Spieler zur Verfügung. Aue hat seit sechs Spieltagen nicht mehr verloren. Mit Tedesco sammelte der Aufsteiger 13 von möglichen 15 Punkten.