Auf Suche nach sicherem Gestein

In der Kindheit hat alles mit dem Sammeln von Mineralien und versteinerten Lebewesen angefangen. Heute analysiert Achim Reisdorf aus Freiberg als Forscher in der Schweiz ein Tongestein, das für ein Atommüll-Tiefenlager geeignet sein könnte.

Von Eva Prase

erschienen am 08.12.2016



Chemnitz/Basel. Wozu muss die Menschheit wissen, wie die Fischsaurier gestorben sind? Oder andere Lebewesen? Trilobiten, Ammoniten, Meeresreptilien. Achim Reisdorf ist einer von Deutschlands besten Science Slammern, also einer von jenen Wissenschaftlern, denen es Anliegen ist, ihre Forschungsergebnisse allgemein verständlich und unterhaltsam auf einer Bühne vorzutragen. Er steht mit dem Mikrofon in der Hand im Fritz Theater in Chemnitz und spricht über Ichthyosaurier, also über eine Gruppe ausgestorbener Fischsaurier. "Wenn sie versteinert, als Fossilien, aufgefunden werden, stecken sie oft mit dem Kopf im Sediment, so als seien sie wie Kamikazeflieger zu Tode gekommen", so Reisdorf. Wie sind sie wirklich gestorben? Qualvoll, im Sturzflug? Taphonomie ist die Wissenschaft, die solche Fragen beantworten will. "Ein Zweig der Rechtsmedizin, auch der Ägyptologie, der versucht, alle Prozesse und Ursachen zu verstehen, die beim Sterben und nach dem Tod eines Organismus einsetzen." Eine Wissenschaft, die auch analysiert, wie die Versteinerung von Lebewesen ablief. Manche nennen Reisdorf auch einen Forensiker der Paläontologie.

Vor ein paar Wochen, als die Ausstellung "Rock Fossils - Ja, es ist Liebe!" im Chemnitzer Museum für Naturkunde eröffnet wurde, war er aus der Schweiz in seine Heimat gekommen, weil er die Schau mitorganisiert und nach Chemnitz gebracht hat. Zu Weihnachten wird es ihn wieder nach Hause ziehen, nach Freiberg. Hierher, wo alles begonnen hat, seine Liebe zu Fossilien, zu Steinen, zur Geologie und zur harten Rockmusik, Heavy Metal. Für ihn ist es immer noch etwas Wunderbares, hält er ein versteinertes Lebewesen in der Hand, das vor Millionen Jahren lebte. Er war sechs oder sieben Jahre alt, als er in einem Schaufenster bei einem Briefmarkenhändler eine Serie mit Dinosauriern sah. Er bat und bettelte, bis seine Eltern ihm die Marken kauften. Etwa zur selben Zeit schenkte ihm ein Onkel eine Gesteinssammlung. Fossiles Holz, versteinerte Pflanzenreste, Seeigel... Bei der Oma lag zudem eine Mineraliensammlung in der Schrankwand, gediegen Silber, Calcit, Gold aus Rumänien. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Junge selbst zu sammeln begann: Katzengold auf den Halden um Freiberg. Schließlich ging er im Urlaub mit seinen Eltern und geschwistern im Thüringischen wandern. Reisdorf war damals zehn, doch er erzählt es, als sei es gestern gewesen: "Im ,Kühle Tal' bei Friedrichroda kamen wir an einen frischen Erdaufschluss, darin zahlreiche Pflanzenfossilien, Koniferen im Rotliegenden." Es waren die ersten Fossilien, die er selber fand.

Reisdorf, Jahrgang 1967, schwärmt noch immer: "Etwas in den Händen zu halten, das vor rund 500 Millionen Jahren gelebt hat, fasziniert mich." Die Liebe zu den versteinerten Wesen, das Staunen über sie, hat er sich bis heute bewahrt.

Doch es ist mehr, viel mehr dazugekommen. Facharbeiterausbildung im VEB Geologische Erforschung und Erkundung Freiberg in den 1980er Jahren, Studium an der Bergakademie Freiberg, das er als Geologieingenieur abschloss. Schließlich Studium der Sedimentologie an der Hochschule Tübingen. Promotion über Jura-Sedimente der Schweiz an der Universität Basel.

Heute arbeitet Reisdorf am Geologischen Institut Basel. Indem er sehr viele Fossilienarten in verschiedenen Sedimenten bestimmen kann, kann er Lebensräume vergangener Erdzeitalter rekonstruieren. So zeigen marine Muscheln, Ammoniten und Haifischreste in der Sächsischen Schweiz an, dass hier in der Kreidezeit, vor rund 90 Millionen Jahren, ein Meer das Land bedeckte. Und das Gebiet, auf dem sich heute Chemnitz befindet, lag vor 290 Millionen Jahren in Äquatornähe. Es war warm, feucht. Riesige Farne und Schachtelhalme bedeckten die Erde, Riesentausendfüßer krochen über den Boden. Libellen hatten Flügelweiten von 70 Zentimetern...

Doch während die Entstehung der Fossilien im Elbsandsteingebirge allgemein bekannt ist und der Versteinerte Wald von Chemnitz schon von Johann Wolfgang von Goethe beschrieben wurde und heutzutage zum Schullehrstoff gehört, beschreitet Achim Reisdorf Neuland. Sein Wissen über das Leben in vergangenen Erdzeitaltern gepaart mit seinen Kenntnissen als Geologe machen ihn zu einem von jenen Spezialisten, auf deren Schultern die Hoffnungen der Menschen in Industrienationen ruhen. Das ist nicht zu hoch gegriffen: Es geht darum, weit zurückliegende Prozesse der Erdgeschichte zu verstehen, um daraus Vorhersagen und Lösungen für die Zukunft abzuleiten. Reisdorf nennt zwei Stichworte: radioaktiven Müll sicher lagern und neue Erdölvorkommen finden.

Reisdorf ist einer der Forscher, die in der Nordschweiz unter dem Autobahntunnel Mont Terri in einem Felslabor arbeiten. Hier, in Stollen und Nischen rund 300 Meter unter der Erde, untersuchen die Wissenschaftler einen bestimmten Tonstein. "Opalinuston", sagt Reisdorf. Der Tonstein, der zum Brennen von Ziegeln geeignet ist, könnte als Wirtsgestein für ein Atommüll-Tiefenlager in Frage kommen. "Nicht nur Deutschland, alle Industrienationen haben ja das Problem der Endlagerung von Atommüll."

Reisdorf diskutiert dabei nicht, ob man die Atomenergie befürwortet oder nicht. "Fakt ist, radioaktiver Abfall ist da. Auch in der Medizin sammelt er sich an. Kein Röntgen ohne radioaktiven Müll", so Reisdorf. Der Tonstein, den er untersucht und der auch Ammoniten enthält, ist dicht und kann Strahlung absorbieren. Doch nicht nur diese Eigenschaften seien entscheidend bei der Frage, ob ein Standort als Endlager geeignet ist, sondern man müsse auch die Entstehung des Tonsteins an vorgegebenem Ort kennen. "Wir versuchen, das Gestein räumlich und zeitlich zu begreifen. Welche Eigenschaften hat es, wie verhält es sich? Nur mit diesem Wissen können wir Aussagen treffen, ob ein vorgesehenes Endlagergebiet tektonisch stabil ist." Wissenschaftler wie er untersuchen etwa, warum die Tonschicht in der Mont Terri Region, in der kein Endlager geplant ist, rund 30 Meter mächtiger ist als Schichten, die östlicher liegen. Reisdorf und seine Kollegen versuchen, in der Nordschweiz, in Süddeutschland und Frankreich die Entstehungsmechanismen des Opalinustones nachzuvollziehen. Sie erstellen Ablagerungsmodelle und hoffen, Aussagen treffen zu können zur künftigen Entwicklung des Tons.

Wenn Reisdorf draußen unterwegs ist, zur "Feldarbeit" wie er sagt, schaut er sich Gesteine in Aufschlüssen an, untersucht die Abfolge einzelner Erd- und Gesteinsschichten, erstellt Profile von Steinbrüchen, analysiert Schicht für Schicht Tongruben. Tonstein, Kalkstein, Sandstein. Er untersucht Dünnschliffe und interpretiert Ergebnisse geochemischer Analysen. Bei alldem schaut er, ob er Fossilien sieht, so genannte Leitfossilien, die sofort angeben, wie alt das umgebende Sediment ist. Er führt aber auch mikropaläontologische Studien durch. Bei Gesteinen, die eben keine großen Ammoniten oder Muscheln enthalten, geben auch winzige Versteinerungen Auskunft über die Erdgeschichte.

Neben dem Opalinustonstein befasst sich Reisdorf mit Schwarz- beziehungsweise Posidonienschiefer. Das ist ein grauer bis tiefschwarzer Tonstein. Er ist reich an organischem Material und bekannt für seine außergewöhnlich gute Fossilerhaltung. Vor allem aber gilt er als Erdölmuttergestein. "Wenn wir begreifen, wie und an welchen Orten und unter welchen Bedingungen organisch reiche Gesteinsschichten gebildet werden, können wir Aussagen darüber treffen, wo Erdölvorkommen zu erwarten sind", nennt Reisdorf eine praktische Anwendung. Man könnte wenige Erkundungsbohrungen, die nach wie vor sehr teuer sind, gezielt ansetzen.

Auf der Bühne im Chemnitzer Fritz Theater kassiert Reisdorf beim Science Slam so starken Beifall, dass es zu einem Sieg reichen würde. Weil er Champion ist, läuft er aber außer Konkurrenz. Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Rock Fossils". So wie andere Wissenschaftler auch, bekennt sich Reisdorf als Musikfreak. Seinen ersten "Stern"-Rekorder, den er noch heute besitzt, kaufte er vom Jugendweihegeld. So wie ihn Fossilien seit jeher faszinierten, so neigt er von früher Jugend an zu harter Musik.

Fossilien und Rock - der Zusammenhang mag im ersten Moment willkürlich angenommen sein. Doch viele Paläontologen widmen, wenn sie eine neue Fossilienart entdecken, diese ihren ganz persönlichen Rockstars. So haben beispielsweise AC/DC, Lemmy von Motörhead, Frank Zappa, die Beatles, Rolling Stones und Sex Pistols "unsterblich" ihren Platz in der Erdgeschichte eingenommen. Reisdorf hat für dieses Phänomen eine Erklärung: Nachgewiesenermaßen hören vor allem solche Menschen Heavy Metal und Punk Rock, die die Neigung besitzen, bestimmte wiederkehrende Muster zu analysieren. Genau diese Fähigkeit sei bei der Erforschung der Merkmale, etwa von Form und Größe, von Lebewesen gefragt.

Wie dem auch sei: Die Sonderausstellung "Rock Fossils - Ja, es ist Liebe!" lüftet diese bislang verdeckt gehaltene Liebelei der Paläontologen zur harten Musik. Zu sehen sind bizarre Punk-Rock-Trilobiten, lustvolle nach Mick Jagger benannte Urflusspferde, ein nach Mark Knopfler benanntes Dinosaurierskelett, King-Diamond-Gruselwürmer und eine Michael-Jackson-Krabbe so alt wie das Elbsandsteingebirge.

Die Ausstellung "Rock Fossils" kann noch bis 18. April besucht werden. Museum für Naturkunde, 09111 Chemnitz, Moritzstraße 20, Mo, Di, Do, Fr 9 - 17 Uhr, Sa, So, Feiertag 10 - 18 Uhr; Mi geschlossen,