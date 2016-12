Auf den Spuren der Puppenhausbauer

Früher wurde fast jedes Kind zu Weihnachten mit Puppenhaus oder Kaufmannsladen beschenkt. Hergestellt wurden sie im Erzgebirge. Kaum einer kennt noch die Produzenten. Zwei Sammlerinnen wollten mehr wissen.

Von Gabi Thieme (Text) und Wolfgang Thieme (Fotos)

erschienen am 22.12.2016



Marienberg. Ursula Knoll (58) aus Marienberg weiß immer, über welches Weihnachtsgeschenk sich ihre Tochter Ulrike am meisten freut. Denn für die gibt es nichts Schöneres als ein neues Puppenhaus - oder besser gesagt - ein möglichst altes. Obwohl die 31-Jährige längst nicht mehr damit spielt, beschäftigt sich die noch kinderlose, aber fest liierte Frau in jeder freien Minute - zuletzt sogar nächtelang - mit Puppenstuben. Mittlerweile gelten beide Frauen als die kompetentesten Puppenhausforscherinnen Sachsens.

Begonnen hatte alles mit drei Erbstücken, die Ulrike Knoll mit fünf und sechs Jahren zu Weihnachten geschenkt bekam: Kaufmannsladen, Puppenstube und Puppenküche. Schon die Oma und Mutter Ursula hatten damit gespielt. Die Mutter - von Beruf Bauingenieurin - strich sie neu an und verpasste der Stube frische Tapete. Noch heute grämt sie sich über ihren Eifer. Die Tochter spielte etliche Jahre damit, dann verschwanden die Sachen auf dem Boden. Ihr Interesse wurde erst wieder geweckt, als Mutter und Tochter häufiger über Trödelmärkte schlenderten. Zum 22. Geburtstag schenkte die Mutter der Tochter zum ersten Mal wieder eine dort erworbene Puppenstube. Da studierte Ulrike Knoll bereits Geschichte und Kunstgeschichte. "Es war der Beginn unserer Sammelleidenschaft", gesteht sie. Die Puppenstube von damals steht jetzt als Dauerleihgabe im Industriemuseum Chemnitz.

Am schlichten Haus von Mutter Knoll in der Kirchstraße der Bergstadt verrät nichts, dass hier über drei Etagen verteilt rund 200 Puppenstuben, -häuser, -küchen, -bäder, Klassenzimmer und ähnliches von etwa einem Dutzend Herstellern stehen. In ihre zwei Kinderzimmer im obersten Stock konnte die Tochter mit Hauptwohnsitz in Dresden nicht mal auf Zeit zurück, als sie ihren Job im Stadtmarketing Marienberg antrat. "Alles steht da voll mit Puppenhäusern", lacht sie. Anfangs hätten sie alles gesammelt, was gefiel, inzwischen gehe es ihnen vor allem um original erhaltene Objekte. "Etwa ab der 20. Stube habe ich mir als Historikerin aber auch zunehmend die Frage gestellt, wer die Spielsachen hergestellt hat", berichtet Ulrike Knoll. Sie habe nach Fachliteratur und in alten Spielzeugkatalogen gesucht, sei auf ein "Lexikon der Puppenstuben und Puppenhäuser" aufmerksam geworden und stieß so auch auf Moritz Gottschalk.Nur die älteren Marienberger kennen noch den Namen und die riesige "Fabrik feiner Holzspielwaren und Kinder-Militärartikel" am Bahnhof. In Spitzenzeiten arbeiteten hier 200 Beschäftigte. 1873 hatte der gelernte Buchbinder Gottschalk an dem Stadtort in einem alten Hammerwerk mit der Spielzeugproduktion begonnen. Ab den 1880er-Jahren expandierte er zunehmend, baute alle Spielsachen ausschließlich aus Holz und avancierte zu einem der Weltmarktführer der Branche. "Schon vor 1900 exportierte er bis nach Übersee und baute dort eine eigene Handelsvertretung auf. Weil die Puppenhäuser nicht in Musterkoffer passten, ließ er in einer Druckerei in Zöblitz Katalogblätter herstellen und reiste mit ihnen auch selbst um die Welt. Moritz Gottschalk starb 1905. "Alle Nachfolger führten das Familienunternehmen in seinem Sinn weiter", weiß Ulrike Knoll. Was die junge Frau besonders beeindruckt: "Bei Gottschalk gab es nicht nur für alle Arbeitsschritte eigene Werkstätten. Die Produzenten gingen auch mit der Zeit: 1908 erstrahlte das erste Puppenhaus mit elektrischem Licht. Bad und Küche erhielten fließend Wasser. Die Kleider der Puppen widerspiegeln die Mode der Zeit. Die Lebenswelt der Erwachsenen wurde 1:1 abgebildet."

Mit dem Zweiten Weltkrieg war es damit vorbei. "Ab 1943 mussten kriegswichtige Waren produziert werden. Das war auch der Grund, weshalb die Sowjetarmee im Mai 1945 die Fabrikantenvilla in Beschlag nahm, Maschinen demontierte, abtransportierte oder auch vernichtete. Sogar die Exponate im Musterzimmer wurden teilweise zerstört", fand Ulrike Knoll heraus. "Das wenige, was übrig blieb, fiel 1981 einem vorsätzlich gelegten Brand zum Opfer." Da sei die Fabrik längst verstaatlicht und dem DDR-Spielzeugkombinat Vero als Werk 4 zugeordnet gewesen. 1990 erfolgte die Stilllegung der Produktion und die Rückübertragung der Immobilie an die Alteigentümer. Die wiederum verkauften sie an die Stadt. Damit war der Weg frei für den staatlich geförderten Abriss der Brache. Aus einem Teil des Verkaufserlöses gründete der in Berlin lebende Gottschalk-Urenkel und Architekt Heinz Wagner die Moritz-Gottschalk-Stiftung. Sie finanziert jedes Jahr für die begabtesten Schüler des Marienberger Gymnasiums Sprachreisen.Tochter und Mutter Knoll haben über Auktionen und Recherchen im Internet inzwischen 70 verschiedene Gottschalk-Stuben erworben. Weil sie ihre Leidenschaft und ihr Wissen mit anderen teilen wollen, gestalteten sie 2014 erstmals eine Moritz-Gottschalk-Ausstellung im Bergmagazin Marienberg. Wegen des großen Echos beschlossen sie, jedes Jahr einige Sammelstücke zu zeigen. So sind derzeit zehn Puppenhäuser in der Weihnachtssonderschau des Pohl-Ströher-Depots in Gelenau zu sehen. Das Bergmagazin ihrer Stadt zeigt 50 Stuben, Kaufläden und anderes - diesmal aber aus der Werkstatt von Albin Schönherr.