Aufenthaltsgenehmigung ausreichend fÃ¼r FÃ¼hrerschein-Antrag

Aufenthaltsgenehmigung ausreichend für Führerschein-Antrag

erschienen am 08.09.2016



Leipzig (dpa) - Eine mit einem Foto versehene Aufenthaltsgenehmigung kann für einen Flüchtling als Identitätsnachweis ausreichen, wenn dieser einen Führerschein beantragen will. Dies gilt auch dann, wenn die Angaben zur Person in dieser Bescheinigung allein auf seinen eigenen Angaben beruhen, wie das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Es gab damit der Klage eines jungen Afghanen statt. Ihn wollte der hessische Main-Kinzig-Kreis den Führerschein nicht machen lassen, weil ihm die Bescheinigung nicht ausreichte. (Az: BVerwG 3 C 16.15)