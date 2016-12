Aufruf zu friedlichem Miteinander aus Dresden

erschienen am 23.12.2016



Dresden (dpa) - Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) hat vor Heiligabend zu Solidarität, Respekt und Offenheit gegenüber anderen Menschen und anderen Kulturen aufgerufen. «Gerade jetzt geht es um ein friedliches Miteinander in unserem Land», sagte er am Freitag bei der Weihnachtlichen Vesper an der Dresdner Frauenkirche. «Lassen wir nicht zu, dass das Jahr 2016 Wunden in unserer Gesellschaft hinterlässt», appellierte er. Es gelte, zusammenzustehen für die friedliche Demokratie. «Aufgabe von uns allen ist es, uns immer und überall von Mitmenschlichkeit leiten zu lassen.»

Nach Angaben der Stiftung Frauenkirche hatten sich rund 17 000 Menschen zu der seit 1993 traditionellen Veranstaltung versammelt. Sie gedachten gemeinsam mit Tillich der Opfer des Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, «der uns schmerzlich aus der Freude herausgerissen hat». Er dankte den Bürgern, die demokratische Haltung und Kultur verbreiten, Begegnungen mit Fremden ermöglichen und ein friedliches Zusammenleben fördern.

Landesbischof Carsten Rentzing mahnte angesichts von Maßlosigkeit auch in Kritik und Zorn zu Selbstbegrenzung und Bescheidung. Dieser Weg führe nicht zum Gewinn. «Wir müssen uns selbst begrenzen, wenn wir nicht uns selbst, den gesellschaftlichen Frieden und das Wohl dieser Welt gefährden wollen.» Am Ende reichten sich Teilnehmer und Akteure die Hände als Zeichen von Frieden und Liebe im Herzen.