Aufsteiger RB Leipzig siegt beim Hamburger SV mit 4:0

Von Britta Körber, dpa

erschienen am 17.09.2016



Hamburg (dpa) - Aufsteiger RB Leipzig hat dem Hamburger SV den nächsten Dämpfer verpasst und bleibt auch nach drei Spieltagen ungeschlagen. Die Sachsen gewannen am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga verdient mit 4:0 (0:0). Emil Forsberg verwandelte nach 65 Minuten einen Foulelfmeter, Emil Orban (72.), Timo Werner (77.) und Davie Selke (90.+1) erhöhten. Mit nunmehr sieben Punkten mischt Leipzig im oberen Tabellen-Drittel mit. Die Norddeutschen haben seit sechs Partien keinen Bundesliga-Aufsteiger daheim mehr geschlagen und liegen mit nur einem Zähler aus drei Partien deutlich unter den Erwartungen.

HSV-Trainer Labbadia stellte erstmals den brasilianischen Zugang Douglas Santos auf der linken Verteidigerseite auf. Der 22-Jährige bemühte sich, wirkte aber noch unsicher. Kapitän Johan Djourou kehrte zurück ins Team, bildete lange Zeit mit Emir Spahic ein sicheres Abwehrduo, leistete sich aber vor dem dritten Tor einen eklatanten Fehler.