Auseinandersetzungen in Bautzen: Lage spitzt sich zu

erschienen am 14.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Die teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen auf dem Bautzener Kornmarkt halten an. Zuletzt war am Dienstagabend ein 32-Jähriger Bautzener durch einen Flaschenwurf verletzt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit. Schon seit Monaten komme es auf dem Kornmarkt - einem beliebten Treffpunkt der Stadt - zu Konflikten, hieß es. Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Knaup wurden Beamte zwischen Anfang April und Ende August zu 72 Einsätzen auf den Kornmarkt gerufen. Die Konfrontationen seien geprägt von wechselseitigen Provokationen. Meist spiele Alkohol eine Rolle.

«Der Kornmarkt war schon immer ein Brennpunkt», sagte Knaup. Seit etwa eineinhalb Jahren habe sich die Lage verschärft. Denn neben jungen Leuten und dem «Trinkermilieu» aus Bautzen würden vor allem bei schönem Wetter auch viele Asylbewerber am Abend den Platz aufsuchen. Knaup sprach von einem Pulverfass.

In einem angrenzenden Hotel häufen sich nach Angaben von Direktor Holger Thieme die Beschwerden von Gästen. «Es ist jede Nacht entsetzlicher Lärm», sagte Thieme auf Anfrage. Er schrieb unterdessen eine E-Mail an die Stadt und forderte unter anderem Alkoholverbote und Platzverweise.