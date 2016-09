Ausgangssperre wertet rassistische Deutungsmuster auf

erschienen am 17.09.2016



Bautzen/Berlin (dpa/sn) - Der Magdeburger Rechtsextremismus-Experte David Begrich hat das in Bautzen verhängte Ausgangsverbot für minderjährige Geflüchtete kritisiert. Das werte rassistische Deutungsmuster auf, sagte der Leiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins «Miteinander» dem Berliner Sender Deutschlandradio Kultur am Samstag. Er monierte zudem das Gesprächsangebot der Stadt. «Es darf nicht so sein, dass man erst sozusagen Krawall schlägt, Randale macht, Rassismus propagiert und dann anschließend mit politischen Dialogangeboten belohnt wird.»

Begrich beklagte, dass in Ostdeutschland rechte und rechtsextreme Positionen mit großer Selbstverständlichkeit akzeptiert und als Teil des Meinungsspektrums gesehen würden. Die Politik habe sich in den 1990er Jahren schwer getan, Grenzen zu ziehen, sagte er. Das wirke fort. Nach Zusammenstößen junger Flüchtlinge mit Rechtsextremen war es in Bautzen in der Nacht zum Samstag ruhig geblieben.