Ausländische Häftlinge sollen nicht mehr in Sachsen einsitzen

Die Gefängnisse im Freistaat sind zu 27 Prozent mit ausländischen Straftätern belegt. Jetzt sind die Weichen gestellt, dass ein Teil der Verurteilten in den Herkunftsländern ins Gefängnis kommt.

Von Gabi Thieme

erschienen am 03.05.2017



Chemnitz. Sachsen wird in diesem Jahr erstmals verstärkt Strafgefangene aus EU-Ländern zur Verbüßung der Haft in ihre Heimatländer ausweisen. Das bestätigte das Justizministerium der "Freien Presse" auf Anfrage. In den zehn sächsischen Gefängnissen saßen Ende April 3657 Frauen und Männer ein, davon 970 Ausländer, was einem Anteil von fast 27 Prozent entspricht. In einigen Gefängnissen liegt er sogar weit darüber: In Dresden sind 35, in Zwickau 40, in Görlitz sogar 50 Prozent der Gefangenen Ausländer. In den vergangenen drei Jahren hat sich deren Anteil nach Ministeriumsangaben fast verdoppelt.

Angeführt wird die Ausländerstatistik im Freistaat - bedingt durch die Grenznähe - von Polen mit 131 und Tschechien mit 122 in Sachsen verurteilten Straftätern. Eine Folge ist die deutlich angespannte Belegungssituation in den Gefängnissen, wie Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) einräumt.

Um die Lage zu entspannen, will Sachsen zunächst Gefangene aus EU-Staaten vermehrt ausweisen. Die EU hatte dafür bereits 2008 die Weichen gestellt: mit einem Rahmenbeschluss zur gegenseitigen Anerkennung von Urteilen in Strafsachen mit Freiheitsstrafen. Er verpflichtet die Länder, die Vollstreckung einer im Ausland verhängten Haftstrafe gegen eigene Staatsangehörige zu übernehmen. Der Verurteilte muss dem nicht mehr zustimmen, er hat aber die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Weigert er sich, prüft das Oberlandesgericht die Gründe.

Wie der Sprecher des sächsischen Justizministeriums, Jörg Herold, sagte, musste dieser Beschluss zunächst in nationales Recht umgesetzt werden. In Deutschland sei dazu im Juli 2015 ein entsprechendes Gesetz in Kraft getreten. Polen folgte ein halbes Jahr später. Auch alle anderen EU-Länder hätten - bis auf Bulgarien - inzwischen mitgezogen.

Seit einem Jahr mache man in Sachsen von der Ausweisung Gebrauch. Allerdings lag die Zahl der Gefangenen bisher im einstelligen Bereich, so der Ministeriumssprecher. "Die einzelnen Verfahren - von der Anhörung des Betroffenen bis zum jeweiligen Länderersuchen - haben noch zu lange, meist ein halbes Jahr, gedauert. Das wird sich ändern. Wir mussten da viel lernen", so Jörg Herold. Sinnvoll sei für eine Abschiebung, dass der Gefangene noch mindestens neun bis zwölf Monate Haft zu verbüßen hat.

Es gehe nicht vordergründig darum, Gefangene loszuwerden, betont das Ministerium. "Die mit jeder Haft beabsichtigte Resozialisierung sollte auch mit einer heimatnahen Unterbringung und dem dadurch besseren Kontakt zu Angehörigen einhergehen. Dieser Grundsatz des Strafvollzugs, der auch für Ausländer gilt, soll mit der Ausweisung besser funktionieren", erläutert Herold. "Wir haben zurzeit ein Vielfaches von Anträgen laufen im Vergleich zu anderen EU-Ländern", so Herold. Mit Staaten außerhalb der EU, wie Tunesien und Marokko, arbeite man an bilateralen Abkommen.

Für die rechtspolitische Sprecherin der Grünen im Sächsischen Landtag, Katja Meier, "ist die Überbelegung der Justizvollzugsanstalten (JVA) so nicht in den Griff zu kriegen". Sie wirft dem Justizminister vor, sich an einen Strohhalm zu klammern, weil nur die wenigsten der Gefangenen aus EU-Ländern überhaupt mehr als ein Jahr Haft zu verbüßen hätten. Aus ihrer Sicht ließe sich die Überbelegung der JVA vermeiden, wenn verhängte Ersatzfreiheitsstrafen in gemeinnützige Arbeit umgewandelt würden. Meier fordert sogar einer Abschaffung der im Strafgesetzbuch geregelten Ersatzfreiheitsstrafe auf Bundesebene.

Eine Forderung, die man im Justizministerium in Dresden überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ersatzfreiheitsstrafen drohen nur, wenn jemand eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlt. Es werde dabei immer auch nach Wegen gesucht, wie derjenige seine Geldstrafe abarbeiten kann, sagte der Ministeriumssprecher. Eine in Sachsen seit Jahren praktizierte Möglichkeit heißt "Schwitzen statt sitzen": Statt der Ersatzfreiheitsstrafe wird gemeinnützige Arbeit geleistet. Allein 2016 haben rund 1000 Verurteilte davon Gebrauch gemacht. Dem Freistaat spart das Haftkosten.

Allerdings lasse sich das Programm nicht unendlich ausdehnen, weil es nicht genug solcher Arbeitsplätze gebe. "Und viele wollen auch gar nicht arbeiten. Die holen nicht mal entsprechende Bescheide aus dem Briefkasten und sitzen die Strafe lieber ab", so Jörg Herold. Da es in Deutschland keine Arbeitspflicht gibt, könne man auch niemanden dazu verdonnern.