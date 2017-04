Ausländische Intensivtäter sorgen für steigende Kriminalität

Von Uwe Kuhr

erschienen am 29.03.2017



Dresden. Die Kriminalität in Sachsen hat nach einem Rückgang 2015 im vergangenen Jahr wieder zugenommen. Innenminister Markus Ulbig (CDU) führt das "im Wesentlichen auf den Anstieg bei den tatverdächtigen Zuwanderern zurück". Ihr Anteil an allen 93.340 ermittelten Tatverdächtigen sei im vergangenen Jahr von 6,7 auf 10,2 Prozent gestiegen, sagte Ulbig in Dresden.

Insgesamt stieg die Anzahl der Gesetzesverletzungen um drei Prozent auf knapp 325.000 Straftaten. 18.828 Fälle wurden dem Flüchtlingsmilieu zugeschrieben. Besorgniserregend sei dabei eine Gruppe von 685 Intensivtätern, so Ulbig. Auf ihr Konto gingen 7253 und damit fast 40 Prozent aller von Zuwanderern begangenen Straftaten. Das waren laut Ulbig vor allem schwere Delikte, etwa Rauschgiftvergehen. Damit sei "ein kleiner Teil von etwa einem Prozent für einen großen Teil aller Zuwandererstraftaten verantwortlich". Diese Täter kämen überwiegend aus Tunesien (140), Marokko (106), Libyen (101) und Georgien (84). 77dieser Straftäter sitzen laut Ulbig hinter Gittern, 26wurden abgeschoben, und nach 38 werde mit Haftbefehl gefahndet.

Der Minister erklärte den allgemeinen Anstieg bei der Zuwandererkriminalität mit der wachsenden Anzahl im Land lebender Flüchtlinge: 55.200 waren es Ende 2015, im vergangenen Jahr stieg sie auf gut 63.400. Hinzu komme, dass es sich bei einem großen Teil der Zuwanderer um Männer zwischen 20 und 30 Jahren handele. In dieser Gruppe gebe es allgemein - auch unter Deutschen - mehr Kriminalität.

Der Innenexperte der CDU-Landtagsfraktion, Christian Hartmann, forderte für die Intensivtäter eine "Null-Toleranz-Strategie von unserer Polizei und den Gerichten". Wer sich partout nicht an Recht und Gesetz halte, "der muss unser Land wieder verlassen". Sein SPD-Kollege Albrecht Pallas warnte vor überzogenen Bewertungen der Zahlen. Die Statistik zeige auch, "dass sich die große Mehrheit der nach Sachsen gekommenen Zuwanderer rechtstreu verhält". (mit dpa)

Mehr Diebstähle und Einbrüche trotz verstärkter Streifenaktivität

Licht und Schatten bei der Kriminalitätsbekämpfung: Der Auto-Klau ist rückläufig, dafür wird das Internet zunehmend zum Tummelplatz für Ganoven.

Die Entwicklung der Straftaten in Sachsen in den vergangenen zehn Jahren gleicht einer Berg-und-Tal-Fahrt. Nach einem Tiefpunkt 2009, als das Land nur 279.500 Delikte registrierte, stiegen sie bis 2014 kontinuierlich an. Der damals erreichte vorläufige Spitzenwert verzeichnete über 327.000 Gesetzesverstöße. 2015, im Jahr des großen Flüchtlingszustroms, sackte er kurzzeitig ab, um sich nun wieder der alten Höchstmarke zu nähern.

Eine neuerliche Trendumkehr sieht auch Innenminister Markus Ulbig (CDU) nicht. Insgesamt habe sich die Sicherheitslage verändert, sagte er. "Wir stellen uns auf die neuen Herausforderungen ein." Das bedeute weiterhin mehr Personal vor allem für die Kriminalitätsbekämpfung.

Dabei ist Diebstahl zu einem enormen Problem geworden. Von den 324.736 im vergangenen Jahr registrierten Straftaten waren 138.000 Diebstahlsdelikte. Das sind fast 43 Prozent. In diese Kategorie gehören auch die Einbruchsdiebstähle in Wohnungen. Ihre Zahl stieg in Sachsen trotz verstärkter Streifentätigkeit der Polizei um zehn Prozent auf nunmehr 4684 Fälle (2015: 4257). Die Hochburg ist Leipzig, wo sich jeder dritte in Sachsen verübte Wohnungseinbruch ereignet. Im selben Zug sank die Aufklärungsquote mit 19,7 Prozent erstmals seit zehn Jahren unter die 20-Prozent-Marke. 834 Einbrecher konnten ermittelt werden, jeder fünfte Tatverdächtige war ein Ausländer, sagte Ulbig. Diese Personen stammten überwiegend aus Tunesien, Tschechien und Georgien.

Ein Erfolg vor allem der Sonderkommission Soko Kfz, die seit Oktober 2013 beim Landeskriminalamt den Kfz-Diebstahl in Sachsen bearbeitet, ist der weitere Rückgang von Diebstahlszahlen. Insgesamt verschwanden vergangenes Jahr 2886 Fahrzeuge auf kriminelle Weise (2015: 3087). Die Aufklärungsquote lag bei 26,4 Prozent. Diesen Erfolg schrieb Ulbig vor allem der verbesserten Zusammenarbeit mit der Polizei in Polen und Tschechien zu. So gebe es inzwischen grenzüberschreitende Fahndungsgruppen.Alarmierend sei auch die Entwicklung der Gewaltkriminalität, so das Innenministerium. Die Zahl der Delikte sei 2016 um 14 Prozent gestiegen und belaufe sich auf 8252 Straftaten (2015: 7085). Besonders hätten die Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung zugenommen. Sie werden auf 5995 (2015: 5055) beziffert. "Dazu beigetragen haben nicht zuletzt Auseinandersetzungen, die durch Zuwanderer verursacht wurden", heißt es im Bericht. Sie hätten mit 1242 Fällen mehr als 20 Prozent und damit jeden fünften Anteil an allen Körperverletzungsdelikten. Überwiegend, so Landespolizeipräsident Jürgen Georgie, hätten diese Übergriffe unter Zuwanderern selbst und zumeist in Gemeinschaftsunterkünften stattgefunden. Die Aufklärungsquote im Bereich der Gewaltkriminalität wird mit 76Prozent angegeben.