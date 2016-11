Auslöser für Unfall in Leipziger City-Tunnel weiter unklar

erschienen am 17.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Auch gut vierzehn Tage nach einem tödlichen Unfall im Leipziger City-Tunnel ist weiterhin unklar, was zu der Tragödie führte. Die Ermittlungen dauern weiter an, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag.

Eine 30 Jahre alte Frau aus Halle war am 1. November in der Station Markt auf die Gleise gestürzt und von einer einfahrenden S-Bahn überrollt worden. Die Polizei versucht herauszufinden, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte. Bei der Obduktion der Leiche der 30-Jährige hatten sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben.