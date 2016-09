Ausstellung mit Werken GeflÃ¼chteter KÃ¼nstler erÃ¶ffnet

Ausstellung mit Werken Geflüchteter Künstler eröffnet

erschienen am 15.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Krieg, Not und Elend haben auch viele Künstler aus ihrer Heimat vertrieben. Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerium zeigt in den kommenden Wochen Werke geflüchteter Künstler in einer Ausstellung. Die Idee zu der Schau hatten der Dresdner Verein «Willkommen im Hochland» und Museen der Stadt Dresden. Migranten wurden aufgefordert, Arbeiten einzureichen. Das Resultat ist eine Exposition mit knapp 60 Werken von 20 Frauen und Männern. Stilistisch reicht die Bandbreite von Gemälden, Grafiken und Fotos bis hin zu traditionellen Handwerksobjekten.

«Die Ausstellung gibt den Künstlern die Möglichkeit, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig hilft sie, Schwellen zu überwinden und emotionale Brücken zu bauen», erklärte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD). Die Werke würden den Betrachtern einen Einblick in die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in den Heimatländern der Künstler und in das neue Leben in Deutschland vermitteln: «Sie geben uns einen freien Blick auf Schicksale und Weltansichten, die sonst anonym geblieben wären.»