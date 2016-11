Ausstellung zum Tabuthema Scham im Deutschen Hygiene-Museum

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa/sn) - In seiner jüngsten Ausstellung «Scham. 100 Gründe rot zu werden» widmet sich das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) ab Samstag einem intimen und öffentlichen, alten und aktuellen Tabu. «Scham ist ein Thema zwischen Natur und Kultur, Körper und Gesellschaft», sagte Direktor Klaus Vogel am Freitag vor der Vernissage. Schämen, sich schämen, beschämt sein, fremdschämen - die Schau beschäftige sich mit «all diesen anthropologischen Grundmodi». Rund 250 Objekte aus Medizin, Naturwissenschaft, Ethnologie oder Kunst beleuchten Aspekte der Scham - von kultureller Verschiedenheit über Stolz und Identität bis zur Schamlosigkeit.