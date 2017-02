Auszeichnung: Dresdner Wissenschaftler in China geehrt

erschienen am 01.02.2017



Dresden (dpa/sn) - Der Dresdner Wissenschaftler Werner Hufenbach ist von der Chinesischen Regierung mit dem «International Scientific and Technological Cooperation Award 2016» ausgezeichnet worden. Der 74-Jährige wurde für sein Engagement im deutsch-chinesischen Wissenschaftsaustausch geehrt, wie die Technische Universität Dresden am Mittwoch mitteilte. Er sei der erste Wissenschaftler auf ingenieurtechnischem Gebiet, der diese höchste Auszeichnung erhalten habe, die China im Bereich Wissenschaft und Technologie vergebe.

Der Preis sei bei einem Staatsakt mit Staatspräsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Beijing übergeben worden. Weitere Preisträger waren demnach Katharina Kohse-Höinghaus von der Universität Bielefeld (Nordrhein-Westfahlen) sowie drei weitere Wissenschaftler aus Frankreich, Mexiko und USA.

Hufenbach hat sich den Angaben zufolge schon seit den 1980er Jahren für Forschungskooperationen zwischen Deutschland und China engagiert, anfangs von der TU Clausthal (Niedersachsen), dann von der TU Dresden aus. 1994 gründete er an der TU Dresden das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK). Mit mehr als 240 Mitarbeitern sowie etwa 11 Millionen Euro Drittmitteln 2016 sei das ILK eines der «Schlüsselinstitute» der Uni.