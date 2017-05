Auszeichnunge für TU-Deutschkurse für Flüchtlinge

erschienen am 18.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Studenteninitiative «Deutschkurse für Asylsuchende» an der Technischen Universität Dresden wird ausgezeichnet. Sie kam unter die ersten Drei für den Preis des Bundesbildungsministeriums für herausragende studentische Projekte - im Programm «Welcome - Studierende engagieren sich für Flüchtlinge». Der genaue Platz wird bei der Preisverleihung am 5. Juli in Berlin bekannt gegeben, wie die TU am Donnerstag weiter mitteilte. Die Initiative ist aus einer studentischen Gruppe hervorgegangen, die Sprachkurse für Flüchtlinge organisierte. Inzwischen vermittelt sie unterschiedliche Hilfsangebote von Studenten für Asylbewerber.