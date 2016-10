Auto brennt nach Motorschaden

erschienen am 15.10.2016



Penig/Chemnitz (dpa/sn) - Vermutlich wegen eines Motorschadens ist auf der Autobahn A72 von Chemnitz in Richtung Leipzig bei Penig (Mittelsachsen) ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer habe gestoppt, andere Autofahrer sowie die Feuerwehr hätten gelöscht, teilte die Polizei in Chemnitz am Samstag mit. Bei dem Unfall am Freitagabend sei ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden.