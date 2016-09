Auto gegen Dampflok

erschienen am 27.09.2016



Olbersdorf. Beim Zusammenstoß einer Dampflok mit einem Auto im ostsächsischen Olbersdorf sind am Dienstag alle Beteiligten mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 58-Jähriger mit seinem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise der Schmalspurbahn Zittau-Oybin überquert, als sich gerade ein Zug näherte. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Dampflok rammte den Wagen am Heck. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro. (fp)