Auto in Leipzig angezündet: Ausgebrannt

erschienen am 08.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag im Leipziger Ortsteil Miltitz ein parkendes Auto in Brand gesetzt. Der Wagen brannte nach Angaben der Polizei komplett aus. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Zur Schadenshöhe lagen den Ermittlern zunächst noch keine Angaben vor.